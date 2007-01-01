Строительство бегового центра продолжается в Обнинске

Дмитрий Ивьев
02.06, 13:22
Губернатор Калужской области Владислав Шапша держит на контроле строительство бегового центра для круглогодичных тренировок, который возводится в наукограде.

Центр строится в микрорайоне Заовражье. На месте бывшего пустыря вовсю кипит работа — строители возводят комплекс, в котором смогут заниматься все желающие.

По официальной статистике, легкой атлетикой в Калужской области занимается больше 12 тысяч жителей региона. Губернатор Владислав Шапша также является поклонником этого вида спорта. А в числе настоящих амбассадоров легкой атлетики 86-летняя Валентина Лукашеня, которая постоянно участвует в Калужском космическом марафоне и Кроссе Нации.

- Мы хотим, чтобы как можно больше жителей регулярно занимались спортом. Строительство нового бегового центра как раз поможет в решении этой задачи, — отметил 2 июня Владислав Шапша.

