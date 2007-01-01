В Обнинске пожилая женщина упала в рейсовом автобусе
Авария произошла около 19:30 в понедельник, 1 июня, в районе дома №132 на проспекте Ленина, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации, 48-летний водитель автобуса, двигавшегося по маршруту №1, резко затормозил. Это привело к падению 78-летней пассажирки.
Врачи оказали помощь пожилой жительнице наукограда.
