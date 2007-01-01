В Обнинске дорогу на улице Шацкого восстановят только после окончания работ

В понедельник, 1 июня, жительница города Обнинска рассказала о проблеме с дорогой в комментариях в социальной сети.

По её словам, подрядчик, проводивший обустройство площадки под футбольное поле в районе улицы Шацкого, полностью привёл дорогу в негодность.

— Вот что сделал подрядчик с дорогой, - пишет женщина. - Обращалась с этим вопросом в администрацию города Обнинска, ГИБДД, но всем всё равно.

— Дорогу восстановят после окончания всех работ, которые планируют завершить до конца летнего периода, - прокомментировали ситуацию в администрации города Обнинска.