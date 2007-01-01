Владислав Шапша призвал власти Обнинска поторопиться с отладкой светофора

Дмитрий Ивьев
01.06, 13:13
Губернатор Калужской области потребовал ускорить настройку нового светофора в обнинском микрорайоне Кабицыно. Поводом стало большое количество жалоб от жителей на пробки, которые возникают на пересечении улиц Кабицинской и Университетской.

Светофор установили недавно, и сейчас он находится в стадии тестирования. Из-за некорректной работы устройства движение транспорта затруднено. Глава администрации Обнинска Стефан Перевалов сообщил, что на полную отладку системы потребуется около двух недель.

Владислав Шапша призвал чиновников не затягивать процесс и не создавать лишние неудобства для водителей, так как это место является своеобразными воротами в город. Губернатор также поручил привлечь сотрудников ГИБДД для регулирования движения на этом участке, пока светофор не начнет работать в штатном режиме.

