114 миллионов рублей предусмотрено на модернизацию ЖКХ в Обнинске в 2026 году
Об этом сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.
Эти деньги пойдут на софинансирование работ в рамках концессионного соглашения.
Средства направят на реконструкцию систем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Планируется заменить 0,9 километра теплотрасс, 1,13 километра водопроводных сетей и 0,45 километра канализационных линий.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь