В Обнинске дерево упало на машины

В пятницу, 29 мая, инцидент произошёл на улице Гурьянова у дома №19а.

Фото с места происшествия опубликовал глава Обнинска Стефан Перевалов.

- Накануне говорил о том, как важно вовремя обследовать деревья и убирать аварийные. Это не формальность. Это безопасность, - заявил чиновник. - Пострадавших нет. На месте работают спасатели. Поручил коллегам оперативно связаться с собственниками пострадавших автомобилей. Помочь.