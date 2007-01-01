Огонь уничтожил жилой дом в Калужской области
Рано утром в четверг, 28 мая, пожар произошёл в деревне Чериково Жуковского района.
Около 6:00 загорелся частный жилой дом на улице Цветочной, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
На месте работали два расчета спасателей.
Что стало причиной этого возгорания, ещё устанавливается.
