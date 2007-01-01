В Калужской области «Шкода» столкнулась с грузовиком на трассе

Вечером в среду, 27 мая, авария произошла на федеральной дороге М3 «Украина» в Боровском районе.

Около 20:40 на 90 километре столкнулись легковой автомобиль «Шкода Октавия» и грузовик «ДАФ».

В результате этого происшествия пострадали люди, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Причины ДТП ещё устанавливаются.