В Обнинске на деревьях начали оставлять метки

В городе началось комплексное обследование зеленых насаждений.

- Неубранное сухое дерево при сильном ветре может упасть и нанести ущерб жизни и здоровью людей, - рассказал 28 мая глава Обнинска Стефан Перевалов. - Заболевания деревьев передаются от больных на здоровые. Специалисты Рослесозащиты оценят состояние деревьев во всех микрорайонах города. Уже обследовано порядка 500 деревьев. Вижу беспокойство жителей Старого города. Жители спрашивают, означает ли метка на дереве, что его планируют убрать? Нет. Пометки на деревьях означают, что к данному растению нужно особое внимание.

Обследование продлится до ноября.