В Обнинске опубликовали схемы перекрытия дорог 31 мая

В воскресенье в городе будут праздновать 80 лет со дня основания ГНЦ РФ – ФЭИ.

Из-за этого предусмотрены перекрытия дорог:

с 9:00 до 12:00 – на участках по пр. Ленина от пл. Бондаренко до пр. Ленина, 2/4 и по ул. Менделеева от пересечения с ул. Пирогова до пересечения с ул. Горького, на пл. Бондаренко.

с 11:30 до 12:00 – на участке по пр. Ленина от пл. Бондаренко до пересечения с ул. Осипенко.

На это время изменятся маршруты автобусов, проходящих через Старый город:

№1, 2КГ, 2АБЗ, 3, 3КГ, 3АБЗ, 7 будут сворачивать на ул. Горького, с неё – на ул. Блохинцева, следовать по ул. Комсомольской до вокзала. Далее – без изменений. В обратном направлении автобусы проследуют так же

№1 и 2 (до ИАТЭ) с ул. Комсомольской свернут на пр. Ленина, чтобы выехать к остановке «Ул. Лейпунского»

На участке объезда автобусы остановок не совершают, сообщили в администрации Обнинска.