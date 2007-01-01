+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске опубликовали схемы перекрытия дорог 31 мая
Обнинск

В Обнинске опубликовали схемы перекрытия дорог 31 мая

Дмитрий Ивьев
27.05, 15:39
0 299
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье в городе будут праздновать 80 лет со дня основания ГНЦ РФ – ФЭИ.

Из-за этого предусмотрены перекрытия дорог:

  • с 9:00 до 12:00 – на участках по пр. Ленина от пл. Бондаренко до пр. Ленина, 2/4 и по ул. Менделеева от пересечения с ул. Пирогова до пересечения с ул. Горького, на пл. Бондаренко.
  • с 11:30 до 12:00 – на участке по пр. Ленина от пл. Бондаренко до пересечения с ул. Осипенко.

На это время изменятся маршруты автобусов, проходящих через Старый город:

  • №1, 2КГ, 2АБЗ, 3, 3КГ, 3АБЗ, 7 будут сворачивать на ул. Горького, с неё – на ул. Блохинцева, следовать по ул. Комсомольской до вокзала. Далее – без изменений. В обратном направлении автобусы проследуют так же
  • №1 и 2 (до ИАТЭ) с ул. Комсомольской свернут на пр. Ленина, чтобы выехать к остановке «Ул. Лейпунского»

На участке объезда автобусы остановок не совершают, сообщили в администрации Обнинска.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjI5Y05Jb2hKcVZjUjJqSGZBaWh3T0E9PSIsInZhbHVlIjoieFBJakwyTkNzSlRNbDVKTGFnakZqNHFHSktUUDJ0aDVkVVVUVFc0Nzc3QmlIbUZpL0MrYW1zMDVnZHJDbyt4SnhYckROekhNSUp3Zyt0SHhMTkxVM2FmVlNkRWxPeG9ocjVCazg5ZlVPdmY4TkhnOFlwc09ZRlhHUy9WeDcxMmZUVUczcTBWeldCaml1K2lFY3lBMU9ZUE5qUEx3MlVMZGdBS08rV0tvc1Z1cERaaFdseE9YbTFJRTVSZTMzSmxuVDlLa2dxcUNQWmV1dVYvaDg1Z3VLNUg5YVJiQU13US91U05KcjFvT2trMlRXVFFFK1NJVXVFTE5VZ2FvNmxtTzR1WDdJTDN1NVppTUJwcm13ZU9IVzZQeGlVbkNEWEg3LzNUVE4wSmNnY0k1UVlaV2ZsYm9NVHZzQmZtYmVEMG9tMEdHRUFFemN0MUFhWjkzYmJ2bTQxU0o0ZEovNDg4S2pJZEpwQmp4Tng2NUNVR1BRMWpyNC8yM0xZM01YVzcxcEtlYnZYenpRV2wyM0wyZlNTOUxycmNQSEVsNkkwWFNzbzlmaGdhNTQ0MDlmUVpZWjB0TmNITmg5Q25mL0FYeiIsIm1hYyI6IjkxMzQzZDAwYjNkZjIxMzUzNzRhYjlhNTQxY2Q4OGEwN2ViMDU4ODU2ZGFmOWZkOTE0YjIyNTg4NjRiNzQ4NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImQwQUtVVUUvVnBRRU9oY3ZEaUdyTkE9PSIsInZhbHVlIjoiMXZEREdJcW84dk9XMzVFNGxtd3NGSnlZRnI0WVcxZkpHNXAwWFVoUXZFdmVpWStFZ1QySTNMTFhYQnhheDlrUmx5a2RVS3BicVFMUVVucllLVVQvS212ZFdsMGNmWVlnN2FSYWFRdmpuWDRFaEVXbVZxQmVsZlZOQWhxUC9uTUdxcDFocEpGdStZQ2JQamd2RW9yM0FSL041N2ZVOUlMRVZRYnFxWk43QlFaY05zNjk5TVRldDhyNStwOUNlTGZ4TGZUN2hGNE0vUDVBY1l0THpQNGZodFBjckFzQWc5TFlLYlB2dytVVzV6c2wxYUg3bU5XQjNPckdrRlNDYndKL1Buc1NMSGJGUVh4T2ZkSWpyZ3pQVDlGT1Q2WlZzS3VDRkt0RXZJMWNpRGlzeG1ndWFMRzJiUW8yVUJQT1hlV3llT0k3SVByZzNaZ2g1VWJDaU9lRzhJeUVhM0Q2TlUvM2lpWEpadVMxaHlxSTRsY0F3YWJRVzZCVmVKWFhLK1RraVZKcWFkSEM2RDlBR3NLS2hUZGg4bEtLSWY2Y2pqTE9SMUNyYmtxdmgxejlTUU13R0hkekNyZzFLRCt4elhLNVJBM0I5MmJqWVE1TC9IWkZXeFlua0J0M3RvRlNxNXl1SWN0TmFTNW1GR21maldwcEtCSUZlTy9sVkV1UWlWT3lLQU9qdUhWRmVuKy9CU3dDTUFkc3FjQ21CWHBiMVBiMHZSYTBSR1dlVFcwK3M4bXVZQkdHaU5CWmhQa1Z2RnRvekhIUG5uNW5aYVdSSnYrRXd1c1lwWDVqaUhVOFZJNjdrUTFlVkdwU2FNMkJiMDY2ZkM3SGVlZUtmdmMyWFAzciIsIm1hYyI6ImI4YWZjNWE1OGYwZTdhNjZkOTU1MWM5NGJmMTIzNGY0MThmMmYzNDgxZGQyY2VhNWY0OGMyMTRhMjc5ODdmODEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+