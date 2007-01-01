В Обнинске схема движения автобусов поменяется 31 мая

В связи с празднованием 80-летия ФЭИ с 9:00 до 12:00 в воскресенье будет перекрыт участок проспекта Ленина от площади Бондаренко до улицы Осипенко.

На это время изменятся маршруты автобусов, проходящих через Старый город.

№ 2КГ, 2АБЗ, 3, 3КГ, 3АБЗ будут сворачивать на улицу Горького, с неё — на улицу Блохинцева, следовать по улице Комсомольской до вокзала. Далее — без изменений. В обратном направлении автобусы проследуют так же, рассказали в «Обнинском городском транспорте».

Автобус № 2 (до ИАТЭ) с улицы Комсомольской свернёт на проспект Ленина, чтобы выехать к остановке «Ул. Лейпунского».

Автобусы № 1 и № 7 будут стартовать от Привокзальной площади.

- На участке объезда автобусы остановок не совершают! Посадка и высадка пассажиров вне остановочных пунктов запрещены! – пояснил перевозчик.