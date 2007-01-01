Жителей Обнинска попросили не купаться в фонтанах
Это строго запрещено, заявили в понедельник, 25 мая, в МБУ «Благоустройство».
- Это связано с несколькими важными причинами: опасность получения травм, риск поражения электрическим током и опасность отравления, так как вода в фонтанах обрабатывается химическими средствами для предотвращения цветения и размножения бактерий.
Жителей наукограда призвали беречь себя и детей.
