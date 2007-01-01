В Малоярославецком округе сгорели дача и автомобиль

Вечером 23 мая в Малоярославецком округе произошло сразу два пожара.

Первый случай спасатели зафиксировали в 18:10 на 116-м километре автодороги М-3. Там вспыхнула машина.

Спустя час с небольшим, в 19:29, диспетчеры получили новое сообщение. Огонь охватил летний дом в садоводческом товариществе «Рассвет» на Центральной улице.

Никто из людей не пострадал. Автомобиль, и дачное строение спасти не удалось. Оба объекта выгорели полностью.

На оба вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС по Калужской области. Вместе с ними на местах работали инспекторы государственного пожарного надзора.