В Малоярославецком округе сгорели дача и автомобиль
Вечером 23 мая в Малоярославецком округе произошло сразу два пожара.
Первый случай спасатели зафиксировали в 18:10 на 116-м километре автодороги М-3. Там вспыхнула машина.
Спустя час с небольшим, в 19:29, диспетчеры получили новое сообщение. Огонь охватил летний дом в садоводческом товариществе «Рассвет» на Центральной улице.
Никто из людей не пострадал. Автомобиль, и дачное строение спасти не удалось. Оба объекта выгорели полностью.
На оба вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС по Калужской области. Вместе с ними на местах работали инспекторы государственного пожарного надзора.
