В Малоярославецком округе сгорели дача и автомобиль
В Малоярославецком округе сгорели дача и автомобиль

Вечером 23 мая в Малоярославецком округе произошло сразу два пожара.
Ольга Володина
24.05, 10:26
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Первый случай спасатели зафиксировали в 18:10 на 116-м километре автодороги М-3. Там вспыхнула машина.

Спустя час с небольшим, в 19:29, диспетчеры получили новое сообщение. Огонь охватил летний дом в садоводческом товариществе «Рассвет» на Центральной улице.

Никто из людей не пострадал. Автомобиль, и дачное строение спасти не удалось. Оба объекта выгорели полностью.

На оба вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС по Калужской области. Вместе с ними на местах работали инспекторы государственного пожарного надзора.

