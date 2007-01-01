На улице Гагарина образовалась яма

В четверг, 21 мая, жительница Обнинска рассказала о яме на пересечении домов №24 и №28 по улице Гагарина.

По её словам, яме уже несколько лет.

— О данной проблеме я писала несколько месяцев назад, - пишет женщина. - Обещали сделать (отвечала администрация города Обнинска), а воз и ныне там.

— По этому адресу ямочный ремонт запланирован в июне-июле, - прокомментировали ситуацию в администрации города Обнинска.