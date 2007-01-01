31 мая в Обнинске отметят 80-летие ФЭИ

На следующей неделе в наукограде пройдут торжественные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Государственного научного центра Российской Федерации — Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского.

Торжественная часть празднования начнется в 10 часов утра у дома № 1 на площади Бондаренко. Гостей праздника ждут торжественный марш экипажей подводных лодок под звуки духового оркестра от площади Бондаренко по проспекту Ленина до Учебного центра ВМФ. А в 11:30 на главной сцене парка «Старый город» продолжатся праздничные мероприятия. А в числе будут представлены химическое шоу и шоу мыльных пузырей, аниматоры и ростовые куклы, а также выступление лучших детских коллективов Дворца культуры.

С самого начала ФЭИ был сердцем атомного флота. Так, легендарный реактор Первой в мире АЭС — АМ — изначально расшифровывался не «Атом Мирный», а «Атом Морской». Его задумывали, как прототип для атомных подводных лодок. Аббревиатуру переосмыслили позже, и АМ дал старт эре мирного атома. А в 1956 году в институте начал работу стенд 27/ВМ — первый в стране прототип ядерной энергоустановки для подводных лодок. Благодаря этому стенду и экспериментальной базе ФЭИ, было принято решение о создании в Обнинске Учебного центра ВМФ, который в этом году отмечает своё 70-летие.

С 2022 по 2031 год по инициативе президента России Владимира Путина проходит «Десятилетие науки и технологий в России» — комплекс мероприятий, направленных на усиление роли науки в решении важнейших задач развития общества и страны.