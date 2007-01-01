В Обнинске мотоциклист врезался в открытую дверь грузовика
Эта авария на трассе М3 «Украина» в черте города произошла утром 20 мая, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации, 46-летний водитель грузовика «Исузу» остановился и открыл свою дверь, не убедившись в безопасности. В этот момент в дверь врезался 35-летний байкер на «Хонде».
Пострадавшему мотоциклисту понадобилась помощь врачей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь