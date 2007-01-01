В Обнинске пьяный водитель устроил аварию
В Обнинске пьяный водитель устроил аварию

Дмитрий Ивьев
21.05, 09:00
ДТП произошло в ночь на 20 мая в районе дома №9а на улице Энгельса.

По предварительной информации, 18-летний парень на «Жигулях» врезался в «Киа», а потом в столб.

Травмы получил сам юный автомобилист, а также его 19-летний пассажир.

Виновник аварии был пьян. На него также составили протоколы за повреждение городского имущества, а также отсутствие у машины страховки и регистрации.

