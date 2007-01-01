Главная Новости Обнинск Юные жители Обнинска присоединились к озеленению города
Юные жители Обнинска присоединились к озеленению города

Дмитрий Ивьев
21.05, 10:15
В Обнинске школьники и воспитанники детских садов вышли на озеленение города. Они начали высаживать молодые деревья разных пород.

Глава администрации Стефан Перевалов рассказал, что инициатива исходила от самих ребят. Городские власти при поддержке Жуковского лесничества организовали бесплатную раздачу саженцев для образовательных учреждений.

Теперь любой житель Обнинска может посадить дерево во дворе — для этого нужно просто обратиться в свою управляющую компанию. Саженцы выдают бесплатно.

