В Калужской области из-за лося улетел в кювет грузовик

20.05, 12:46
Управление МВД по региону сообщило подробности о происшествии на федеральной трассе А108 недалеко от Митяево Боровского района.

Около 21:40 во вторник, 19 мая, там на дорогу выскочил лось.

34-летний водитель грузовика «Фотон» уходил от столкновения с диким животным и выехал на встречную полосу. После этого двигавшийся там МАН, уходя от столкновения с «Фотоном», съехал в кювет.

Травмы в аварии получил 46-летний водитель МАНа.

