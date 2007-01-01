В Обнинске назвали самые популярные маршруты общественного транспорта

За апрель муниципальные автобусы перевезли 938 788 человек.

Лидируют по-прежнему маршрут № 9б — 133 698 человек, № 9а — 122 138 человек и маршрут № 2 — 107 563 человека. «Единичка» немного не дотягивает до тройки лидеров: на ней за прошлый месяц проехали 88 409 человек.

«Классические» кольцевые маршруты, запущенные в конце 2025 года, показывают неплохие результаты: 16 422 пассажира — № 2АБЗ; 30 013 пассажиров — № 2КГ; 26 435 пассажиров — № 3АБЗ; 24 214 пассажиров — № 3КГ, рассказали 19 мая в «Обнинском городском транспорте».