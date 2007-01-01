Владислав Шапша оценил качество обратной связи с жителями Обнинска

Губернатор Владислав Шапша похвалил Центр управления регионом (ЦУР) за эффективную работу с жалобами жителей Обнинска.

Несмотря на то что общее число обращений по благоустройству в городе снизилось, количество сообщений о ямах во дворах выросло. Чтобы решить эту проблему, глава Обнинска Стефан Перевалов попросил горожан активно сообщать адреса проблемных участков. Параллельно специалисты проводили визуальный осмотр дворовых проездов.

Все заявки, поступившие через ЦУР, были переданы профильным службам. На их основе составили список дворов, где ремонт проведут в первую очередь.

Глава региона отметил, что такая слаженная работа с данными и жителями — отличный пример качественной обратной связи.