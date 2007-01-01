+28...+29 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Владислав Шапша оценил качество обратной связи с жителями Обнинска
Обнинск

Владислав Шапша оценил качество обратной связи с жителями Обнинска

Дмитрий Ивьев
19.05, 12:00
0 225
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Владислав Шапша похвалил Центр управления регионом (ЦУР) за эффективную работу с жалобами жителей Обнинска.

Несмотря на то что общее число обращений по благоустройству в городе снизилось, количество сообщений о ямах во дворах выросло. Чтобы решить эту проблему, глава Обнинска Стефан Перевалов попросил горожан активно сообщать адреса проблемных участков. Параллельно специалисты проводили визуальный осмотр дворовых проездов.

Все заявки, поступившие через ЦУР, были переданы профильным службам. На их основе составили список дворов, где ремонт проведут в первую очередь.

Глава региона отметил, что такая слаженная работа с данными и жителями — отличный пример качественной обратной связи.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpVMTRMdVNqU3BmbURwMGZrS25oSkE9PSIsInZhbHVlIjoiVkNQVEJqZWdBU1JmWnZ4TDJsbXRQcXp1bGJlTU1tNjFvRlo1T1F5SzdXRWp5Y0ROWHYxd1Y3Q2VvN0lYM2w0ZENGTkx2NGVPRnVieXFwRUdtbWtab3MxVHlLMjhXbUNZQmJVTmM4RHFkTjV2N1owM3E3NzZTOEg0cTJjTHlyYktiT3djR2MzVkFGUGd4M0xhdUpreDNMLzQ3MW9SRGR6UGpVL2hvZzk4b1A1aXduWWhkcFlicEJDOFFmUUErN1ZVM2hUTXRMWm1qUFhockJCUDk3K3YrdWdsMVVjYkhYNGtVajEvQTNBaFM2WVp0WnZvamtRSnFObzVueCs3VHZnSlJ3WVBiRGFRK0pxWUYyMDZ1cm5EclNzMTdtMkxrTnBQWk12V2RrYnNQWmxhL3VHUUt2WnIvSmU2aDdPdTlLRTVtQ1BqQ2xVdzBkZFkrUFdYeCtQdnljWDNkOEpQNGNMbTNMdWJON2oyUFF0OGFtTjFWb0s0dTIwNTNMenBFVHR1MTMzS0cwN2FSVlorQ3BYT0xScGM5YkRIWG5hMGFSbjRFVDQyZ2k1ZHRaSVpvQ21Xc211S1RRNHJCeGJjQUdxcyIsIm1hYyI6IjYzYWY1NzZmMDA0Mzk1MTQxNjI2MTY1MTMyYTI1OWY4ZDc4MWVlNTUyYzkyZDNlZTJmNjcyMThlOWY0OThhYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRVVXpCd1NmejZxNDhlUStXNXBFTWc9PSIsInZhbHVlIjoieWhkc3Y5U2tmNjV5Q21FUjgyc2tQTFh4SjB6SXB2MHQ3T0IwM1BhZjhJQ2l0UGhUVDMrVm9ERHZrWDVGOGR2UGZ5V0dYL3RFeFBaajVhSzM3dFhGbmhBRVVGbHhYZUFUMFAyMVlUT0NlNU16Wm14OU5xMzR1NmJGNmhtTms1WXAxeml2dFNCRzVJclo5ZEgzQUFtNklxeTAxMThyU0REVjVFQ2duYWVEUVJDanRmSXNBbVJxYnlsbno3d1M3L3l0VmpOQ2JPVXBQNXVLbDlBcFNHNlF1NDlnL01aRWFNbGNQZXg4b3JOYVlwN1JxL3dQNTB1QXlYQWVraFQwamc1L0FlK0NWVHcrWTZHSFI3NzJTTHR6MHVHSVdWL1hKaEU1SUVuSzhaQ1A0aVVzczlHd1RFTkh4dHZnQVVuODJ6a2E2bHJnVUxVYm9wTWlHb3cwei8yTTdJVUw3eXNSdjRQWFc3Nmo4bzlCcDU4emk1ZlN6blRFUnhaYmE5VXF5RVdTdzY1OXV2Zk0rYXhMK3BBbzZubHprQXVSYWFmZGNvdVZSUWlCdTBhRmMwcHRGTWVJVTVacTFuU21mZm9kWmUvY0R4d3BoZmZYSU1mNkt4eXdxV1hob3QrTUxZVTBNWHByOHhRem80cGVIRE9aVHZPWXp2dkpHZ3MrUGMxSE1tK1lVK1V4a3c0aXovMndERXdhbGdyK1BqaDBselNkaXphR3VUZHJyUWhLWHI1OTVabHJ5dHJJK2twTzc0YXdzYi9SSitHUGN5NWhlT1BmT25oSzRjQkpLWjhHaGRTTDZEdjZsby9OMmxZWmVXQ09oOU5xSnM5ZEJXaHZ0VDJjVjBxYiIsIm1hYyI6IjczNjAzYmI0NzZmN2YxMjNjOTk4OTc4MDcyOGFhYWJmMDRhMzQxYWRmMjY0N2I0OGRiMmEwOGM4ZjEwM2IyNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+