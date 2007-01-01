Ребёнок пострадал в ДТП на трассе М3 «Украина» в Калужской области

Авария произошла на 107 километре федеральной дороги в Жуковском районе около 17:20 в понедельник, 18 мая, рассказали в полиции.

По предварительной информации, 34-летний водитель «Шевроле» врезался в КамАЗ.

Травмы получил сам автомобилист, а также его шестилетний пассажир. Пострадавшим оказана медицинская помощь, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.