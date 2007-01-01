Обнинску не хватает 3000 голосов в голосовании по благоустройству

В наукограде уже проголосовали 16 000 жителей. Чтобы подвести итог, нужно еще 3000, сообщил 18 мая глава города Стефан Перевалов.

На выбор представлены пять пространств:

детская площадка у пр. Маркса, 45 (рядом с ТРК «Триумф Плаза»)

территория у домов пр. Ленина, 222–230

зона отдыха на пересечении ул. Курчатова и пр. Маркса (лесной массив у ТЦ «Экобазар»)

сквер за ДК ФЭИ (пр. Ленина, 15)

сквер по ул. Мира, 14 (напротив Технического лицея)

Проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru через Госуслуги.