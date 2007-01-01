В Калужской области назвали причины массового ДТП
Авария произошла вечером 15 мая на трассе А130 в Жуковском районе.
Предварительную информацию сообщили в полиции.
40-летний водитель «Санг Йонга» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Ниссан». После этого «Ниссан» отлетел в «Хендай».
В результате травмы получил сам водитель «Санг Йонга». Врачи оказали ему помощь.
