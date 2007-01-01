В Обнинске насмерть сбили пешехода
По уточненным данным полиции, трагедия произошла около 9:30 утра в пятницу, 15 мая, на улице Дачной.
По предварительной информации, 63-летний водитель грузовика «Скания» двигался со стороны Малоярославца и сбил своего ровесника, который шёл в тоннеле, не предназначенном для движения пешеходов.
От полученных травм мужчина умер на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Точная информация по аварии ещё устанавливается. Возбуждено уголовное дело.
