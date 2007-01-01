В Балабаново поменяют асфальт на двух улицах
Определён подрядчик для работ на Мичурина и Энергетиков, сообщили в местной администрации.
Контракт с победителем торгов планируется заключить 25 мая. Срок выполнения работ подрядной организацией установлен до 4 июля.
- Общая протяжённость асфальтируемого покрытия составит 931 метр, стоимость работ — 13,7 млн рублей, - пояснили в администрации.
