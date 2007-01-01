В Калужской области пешеход попал под фуру
Поздно вечером в четверг, 14 мая, авария произошла на трассе А108 в Жуковском районе.
По предварительной информации, недалеко от села Истье грузовик «Скания» сбил пешехода.
Главное управление МЧС по Калужской области сообщило, что в этой аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства и причины ещё устанавливаются.
