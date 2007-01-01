13 000 жителей Обнинска проголосовали за объект для благоустройства в 2027 году

В Обнинске продолжается голосование за объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К середине мая свой выбор сделали уже около 13 тысяч жителей наукограда. Однако для того чтобы город получил федеральное финансирование, необходимо набрать еще 7 тысяч голосов.

На данный момент лидером голосования является площадка возле ТРК «Триумф Плаза». Всего жителям предложено пять вариантов территорий для преображения: детская зона на проспекте Маркса, 45; участок вдоль домов на проспекте Ленина, 222–230; лесной массив на пересечении улицы Курчатова и проспекта Маркса (слева от ТЦ «Экобазар»); сквер за ДК ФЭИ на проспекте Ленина, 15; а также зеленая зона на улице Мира, 14, напротив Технического лицея.

Принять участие в определении будущего города могут все жители старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня. Отдать свой голос можно онлайн на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru или очно с помощью волонтеров, которые дежурят в торговых центрах «Триумф Плаза», «Обними» и в Универмаге «Центральный».