+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске пройдет фестиваль-конкурс духовых оркестров и ансамблей барабанщиков
Обнинск

В Обнинске пройдет фестиваль-конкурс духовых оркестров и ансамблей барабанщиков

Дмитрий Ивьев
14.05, 14:18
0 206
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Они соберутся в Городском парке 16 мая, сообщили в администрации наукограда.

В этом году фестиваль посвящён сразу двум юбилейным датам: 70-летию Обнинска и 70-летию Детской школы искусств №1.

На нём соберутся детские, юношеские и взрослые коллективы из разных регионов России, а также из Беларуси.

Гостями фестиваля станут Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии и Королёвский духовой оркестр МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина».

Начало - в 10:00. Вход свободный.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNGRWhSRHFEQmxIbmRXZ1A5SURtS2c9PSIsInZhbHVlIjoiYWd1djhveklIaHNDenNZa0IvNzFUcmFpZVo4WTJIZFlqV1M4VUJzcFhjOEp4b1ArMDdxRlRRVnZUSXZ5VXhpNzAyVVJGMVRYSFpaZm5mU2k0cTRLZjhTeUsyeGZqQ3JteDhDVi8zTnVkNVptcEp2bnZyb01iOE5iQ3gxai9weE1LN2MvMzBVVC9Pa291eEZoNXVXWUgvOVVKT1plUUREOGxxL3JYZER2VWtwZUFJOW1kRGRYMXB2Qm1BZ3QxY040SXQ1cFRIN1NyNUVic1pRV3BJNmdjODVPbkd2ZlhEZ1JSN1UvQXNmcE9DcXA3QWg2eTIyMW9YdDdPQnp5YmdabjNJTW9sTzJ4OEUzS0pDeHNRUVM3ajM3cDZsUVExY3FQSDNnOVJ5QjN1Z1JBQWNTTFdoam1CQzRQRk9JYWdlNWNMamthd2Q4aVJ3T3UzUjBHSmdDTm1iQm1UTlc2clN4YjBpcmViSE5YN2dwYmN6ZkRkK0VyZllMMlhLSXQ1WlluYUFJZS9QQ0RxQjNYVm5iRU5IRVl4NzRuSGJ0MTlUVVJDbStBWnNHZllUb1NXcyswVEJYU0xLelV3Vm8xbWp0eiIsIm1hYyI6ImFkOWFjMTZmNzYwNDM0MWZjODMwOWJiMGRmYTlmN2RmNmEzZjRhZGQ2NWZjY2NmNmM1MWM0MWVlZmRmYmEyYTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJvdUNTSzhjOW9WdWJQRzZNSktrUGc9PSIsInZhbHVlIjoidXZEVDVtcS9kVFpNVGNJWXlzYXZnamppQmlkZlovV1IyWmpOQXRPVzhWRXRoWVpqdHNGa1ljMVNmWGpMNmNGUUM0cTVJeTUyQzEwUjNjY3c4eEMwTjVNeXRBdU1lVVdobTFpdjRSTjZUUjZwQUdSc3Q0NnV1SThvOTlnK2JvY3RUVWs4VVcwNFRpajFEQ1E3dlhPYmZCamV4bWZlc1ljdFdiOWU1WEI4SXIzMjBHNG8yTWN3NUZMNDFrWUoxUFNMQ1kwQmc0aGlmRUlhMUJxVWpZVGFmazUyeXA1dFh4QU4ycGVGTGMwMUNpWGt5MEtWajE4dk5kdWVCdHRub2F5WDc4YmRObXFaQlFHbnArdWMva3l2REsrTElReEtneWNLcEZuWlMvUnhvSGREbGVHTVVLZXhMQVRnREdKdU5XUzB2MFpPaXAyMXFlM290emdBRDIvTlFJWHZLcXZDRzlkOXFOeGhoYW52aFRSYm1qWEw1YmlvdkFtRjZKS2w4RVBERmN1UkdOeHI4UHIvZXNtelBrRFpCcjVDQWxBVkdCSkdRQ2piakpDYVExdXBwVE5aZXA4Z1k0N1Vaci9uSndmNW1QQ2NiNTRlbEE3aEdSL1lVV2FZUzJNZ294aDVSTFdiVE1xZHluVHFTSERsbVlwbWNnTDA3eFdwUmQwU2daTkl0bDJ3NTRxYWQzTkdNZ0JaL0YzUVo5aG1XNUtMUDFYS0hYbHJ0VW1GM3dpWENBS3hPL1pzWm9EVll2QURsRUFKdkNVVFlNK2FoN1NSZCsvejlIQ2FnMjdKRDdpMlBZRGlTYjV3MEZ2VnNJSmJvVzFiY253bWFOQ0R4cjBteGJuOSIsIm1hYyI6IjBmMTZiNDhhZGExMWRiZTE1YmQ5MjhhZmNhNWIxYWMzMDBhNjIyOTM4YTJhYTc4M2JjZjkyNmYyZTQ2YmYyNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+