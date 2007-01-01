В Обнинске пройдет фестиваль-конкурс духовых оркестров и ансамблей барабанщиков

Они соберутся в Городском парке 16 мая, сообщили в администрации наукограда.

В этом году фестиваль посвящён сразу двум юбилейным датам: 70-летию Обнинска и 70-летию Детской школы искусств №1.

На нём соберутся детские, юношеские и взрослые коллективы из разных регионов России, а также из Беларуси.

Гостями фестиваля станут Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии и Королёвский духовой оркестр МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина».

Начало - в 10:00. Вход свободный.