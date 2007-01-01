В Обнинске во время рейда арестовали 25 автомобилей

Сотрудники Госавтоинспекции дежурили вместе с судебными приставами.

На въезде в город выявили 25 должников.

Если они не заплатят по счетам в ближайшее время, автомобили выставят на торги, рассказали в УФССП России по Калужской области.

Такие рейды обещают проводить не только в Калуге и Обнинске, но и в других районах.