В Обнинске мотоциклист без прав устроил массовую аварию
Управление МВД по Калужской области сообщило подробности о происшествии на проспекте Ленина. Авария там произошла около 20:50 в среду, 13 мая, в районе дома №123.
По предварительной информации, 43-летний байкер на «Хаммере» выехал на встречную полосу и врезался в автомобили «Чери» и «Ниссан».
Водительского удостоверения у мотоциклиста не было. На него также составили административные протоколы за езду на незарегистрированном транспорте и без страховки и выезд на встречную полосу.
Травмы в аварии получил сам байкер.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь