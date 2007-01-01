В Обнинске мотоциклист без прав устроил массовую аварию

Управление МВД по Калужской области сообщило подробности о происшествии на проспекте Ленина. Авария там произошла около 20:50 в среду, 13 мая, в районе дома №123.

По предварительной информации, 43-летний байкер на «Хаммере» выехал на встречную полосу и врезался в автомобили «Чери» и «Ниссан».

Водительского удостоверения у мотоциклиста не было. На него также составили административные протоколы за езду на незарегистрированном транспорте и без страховки и выезд на встречную полосу.

Травмы в аварии получил сам байкер.