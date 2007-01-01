+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске мотоциклист пострадал в массовом ДТП
Обнинск

В Обнинске мотоциклист пострадал в массовом ДТП

Дмитрий Ивьев
14.05, 08:15
0 179
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Авария произошла вечером в среду, 13 мая, на проспекте Ленина.

Около 20:00 там столкнулись автомобили «Ниссан», «Чери» и мотоцикл «Хаммер», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, в результате этого происшествия пострадал один человек.

Точные обстоятельства аварии в Обнинске станут известны позже.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5NWlZiem83R3BFbXN3R05DVkUrdnc9PSIsInZhbHVlIjoiNmNGNmZUVmxZNGpMZEI5eVdMTkVLcStBcFlkR3RHU0xWclloL2ZVQjMrSWtpS3JBOGtNNEYrMEdLMEkrdzBtaVY0RFZUZjhXQytLZG1FWlFaTDQ3WTU5bWRiSlBadHpGVHk4NVROYlhLTXhQTXdiWU5HYStIRlFXTHlsd1FOWUl3WjQ0TXE4eHY5V1p2b0tEM05JbEJwdnZDWnpPNEJRSWdCOHduVlhZendPamI5b0o3blFFWUpuOWdyb3oyNjNwSzgwa0dPMC9DVlBRcUVxM0FvY2E1S0Q4WTl6cFI5VUUvSDZpY3Y3RWYxbFJ1aWJVeGhEMVgzbzF2OVBsSEgwTjlLWGppSEVIT3VUY3lGejVldjlKVTh3YjlEUFB6OWt5N1N4ZkJyK01wVlBBZkUxSHlyN08wbHRVTVAwYmVFN2N6ODEwa2d3Nkk5aVF4R3h0NnFiNzdXV2tJZDRReDVYYktlWE45czlyVnV6WkdtSGF5ZmY5VGZaSzBYbWhzSjVNZ2ZIcXpCTE9Rc2IzTUlMaWc3WTNncmJMUWRJbTgzdTl5ekkzNWJwN2JhS2dVTFlBRU9WNEVTSWswUWVxZEdCaiIsIm1hYyI6ImVkYTY0YzllOGY1NzFmMzlmNjhlMWQ5MWViMTllMzc2MTA0NTZkODVlZjQwMTliY2M5NGZkMDMyZjE3MjljZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imx6NmJuZFQ5UUFFYU5xQ1Vza0NkM0E9PSIsInZhbHVlIjoiNnFjRXo1azQxbnQ4TFZ2a3VVTFIxVnhkSjl2SnlMTmNyNTRPWk11RzYwc1JpbXh0aHpJcTVTQ2lZV3ZkWm40Z3k3MFQ1ODRBS2hZUjN1T09YTmdPc3pjdE1VK2VRY3JQTWl1SU1udFBVWktBMkdIK0t0L2ZvZXNOT3hacFJLSXorbWtuU1Fzd2E4NDhPeEd4T2lBK1dDZGdHL1lUY3g5WmZibSs2RnkvbHF5RzVnUHJBR2RZTE1IK04wL2tYY21rV240d0l1bWlDMGx1bFZkWkJoeFVrQUt2Q05ydHZzQm85Y0RoVTRLbzRmZFdmdkhJWjBhUVgzRHAyOEFKSy9nRzJWRXE4aURxZ1JUZW9uWHhVNGNPTENPdytOMTdsa1huandWMmo4WVRVUGtTbU1FaFVySUNKK3lwaHpBc2E5QUZsZVkwc3pIeHU2RWFZaTVoZFhtdk1uUTNHS0FLS0lLYURQY3hDNlpVZUFTaHkyVnp2bFhoU293b0lja3Bpd2ovQUJSTHI2WnNJa091OHcveUlMb0g4NUZ2MC9rd2ZSZllsQkEyUStYTVozaVBkL3p6L1VSOWpwTzJLQ2hMOWtQYXkyK21uMTFrc01LNHF2UjU0V082eTBuWncyR2ZVZHp6QWVWRWZZWTZWMVFXTWpvNUUyOWxpTFVhWVFZVTZySDVDSkZBeEwzbGU4bmJhZUtIVVh1OXpndEVtTkxBbDdCZEsxMGRvOE02eGsvZVVBV0NpdWpFNE1XS29mTkl4bmdtSWVtL1ZxazFUM09sNVQ3akV3TkRRbjBId0VGclg2YUZMODlTR3JZWmptZnBDNzVwT2JJMkE1ZWU2YmFMS296NSIsIm1hYyI6IjU2ZmQwNWRjY2U0M2UwNjJmYTA5ZDc3ZjE0YWIwMzQ2Y2YyYzI5Y2MzY2FmYjcyMmIwYTk5NzkxMzJkNzE4ZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+