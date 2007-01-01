В Обнинске мотоциклист пострадал в массовом ДТП
Авария произошла вечером в среду, 13 мая, на проспекте Ленина.
Около 20:00 там столкнулись автомобили «Ниссан», «Чери» и мотоцикл «Хаммер», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, в результате этого происшествия пострадал один человек.
Точные обстоятельства аварии в Обнинске станут известны позже.
