Обнинск

Проект Технической академии Росатома в Обнинске победил в грантовом конкурсе

Дмитрий Ивьев
13.05, 10:43
Проект обнинской Технической академии Росатома «Курчатовский день» выиграл грант конкурса «Православная инициатива — 2026». Организатором конкурса выступает фонд «Соработничество», а поддерживает его Русская православная церковь.

Главная идея проекта — показать, что наука, вера и искусство не противоречат друг другу, а дополняют. Организаторы хотят помочь людям, особенно молодежи, стать более нравственными и ответственными, опираясь на примеры из истории атомной отрасли. Название проекту дано в честь академика Игоря Курчатова, который стоял у истоков создания первой в мире АЭС в Обнинске и всегда подчеркивал важность духовности и культуры для развития личности.

«Курчатовский день» станет большим событием с разной программой: лекциями, дискуссиями, показами фильмов и концертами. В этом году планируется провести концерт классической музыки у памятника Курчатову и показать новый документальный фильм «Победа в сердцах поколений», рассказывающий о династиях атомщиков. Мероприятия пройдут не только в Обнинске, но и в Калининграде.

Этот проект вписывается в общероссийское «Десятилетие науки и технологий», которое длится с 2022 по 2031 год по поручению президента Владимира Путина.

