В Обнинске перекроют улицу Аксенова
Коммунальщики предупредили об ограничениях для автомобилистов в районе Аксенова, 9А.
- Для восстановления дорожного покрытия, нарушенного во время строительно-монтажных работ, с 00:00 15 мая по 21:00 21 мая будет временно перекрыт сквозной проезд по улице Аксенова в районе дома №9А, - сообщили в среду в филиале РИР.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
