На трассе в Калужской области «Форд» врезался в грузовик
Авария произошла днём 11 мая на федеральной дороге А130 рядом с деревней Воробьи Жуковского района.
По предварительной информации, 72-летний водитель легкового «Форда» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «МАН».
Травмы получила 74-летняя пассажирка «Форда». Врачи оказали ей помощь, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
