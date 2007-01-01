Главная Новости Обнинск На перекрёстке улиц Славского и Поленова отсутствие светофора угрожает жизни
На перекрёстке улиц Славского и Поленова отсутствие светофора угрожает жизни

Евгения Родионова
12.05, 10:23
Об этом в понедельник сообщила жительница Обнинска в комментарии в социальных сетях.

По её словам, на перекрёстке улиц Славского и Поленова не работает светофор.

— Это угроза жизни и создание аварийных ситуаций, - пишет горожанка. - Просим администрацию губернатора отстоять права жителей на безопасное движение при переходе дороги, на которой высокий трафик движения. Найдите, пожалуйста, аргументы и административный ресурс, чтобы обязать подрядчика/застройщика исправить ситуацию с неработающим светофором. В самые кратчайшие сроки.

— Планируется модернизация светофора в этом году при наличии финансовых возможностей, - комментирует ситуацию администрация города Обнинска. - На обозначенном участке все необходимые дорожные знаки и пешеходные переходы есть.

