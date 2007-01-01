Жители Обнинска жалуются на жуткий запах в городе
Множество сообщений по этому поводу появилось в соцсетях на длинных выходных.
Ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов.
- 9 мая проведены замеры. Выявлены превышения концентрации сероводорода, аммиака, оксида азота, - подтвердил он.
При этом информации про аварии на промпредприятиях нет.
- Поиск источника будет продолжен, в том числе за пределами города, - пообещал Перевалов.
