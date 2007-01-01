+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жители Обнинска жалуются на жуткий запах в городе
Новость дня Обнинск

Жители Обнинска жалуются на жуткий запах в городе

Дмитрий Ивьев
12.05, 08:47
0 444
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Множество сообщений по этому поводу появилось в соцсетях на длинных выходных.

Ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов.

- 9 мая проведены замеры. Выявлены превышения концентрации сероводорода, аммиака, оксида азота, - подтвердил он.

При этом информации про аварии на промпредприятиях нет.

- Поиск источника будет продолжен, в том числе за пределами города, - пообещал Перевалов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
25%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNjbnNNNzR4NEJZY0lIdzlWVjFreWc9PSIsInZhbHVlIjoibjlrOWNVb0EybUdmTGdHdjdacUs5WGF0U2FzclRWRE9WdUI1emFhVnVWZS9HdlBVNUR0ZzE5MFdCVG1NVVhLSUtWTzRxRmVFT3lnNWJkTGJzTy9kMEpDNWczbnVTWGxHZFBNMXhPck03L2VVTVpNVWZYWkZBQ3FOVUU4QWIrMmFpd0U5MU43WlVqZkM3eG5NbllzMWZ3Z1dpNllCa0hIWm9ETjY0SkJpR0RGVmtWMklWK2g4VGJ1K2g0ZXBNaGJnOCtmanJpOEZ4b2JqWlp5a1MwS0pyeFJRTGk4eHBybVUvUUE4ZVFhcmJwOUh1dlNEQkFBK0krZy80SlRHSGQ4eXdCSDlHZ01FUmNJQXVvVnpTblgrWXNFQ3FzaXNtK1FJR0Z5aEtyaG5RVHNPYXFGek9GRyt4c2lsekpVaFBZcnczWVVpUWNpaXNrZ2NJdHNMcjhFWWVKZ09DcUNMeGpJUGorZmFvN0l0aUhJT3VxRWtoUkczN3dTMU1iRndId0ZDMlliUDl1TWs3NGZKMi82SU0ySzc3YkpFYUVvWUtPM3lMNUFMVmIvM3Z1Nld2VXRNMHRjSWt0dW0wWDZWSzhjdSIsIm1hYyI6IjcwNDg0NTRhNzI4NjA0MDAwYjEwODNlZjNmMDFmNDA1NWE4YzZjNzYwZTUxMDAzOWY0YzYwMWRlMjEzZTk0M2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhyWkZHZnFHbTI5WUt0Vk1kSk9Cbnc9PSIsInZhbHVlIjoicTZ2NDRPSmV0UDYrcWY3WHJVcGVDOUUvUGJYREhBR2tpdFhUK0x2TTU5L2lINUFxWWNrUjVzZi96dVZRVitETHd5SURuQko3YnNyUEN2YnNybVJEVDZqakUzUTZDYmViUHRlRTVFMnZxdEwzQmlZT2FTeHpBQlE0SFlmTUhPcGcvNmhIL1JWR2U5NE96UGdUbmtLSDlhbGYzaDFzZFl4NTRIWHluTnRVYkZqdWxoRUxQeFpZQ3k0YklHaEpCaldIMHpKMENXc3kybkRmWXRoV082a005QjAwdTZrQThyTnYxeFBvc0ticFJBdHZDQmR5TGUvN3kxU0lIZ2F1d1F0dTVpVTJ0RTd0UXdyRzZFVTJOZlJTbVBySTNVN1dlcFFCUG41Zmcya0JuajZUZFdMZndTaGxCOFcza21SOThsRG9wbTJTMUdhS2VBT0dBbWpleWNENXJiRFB5dnZlemdBRDFsaVN3bmhJdGF6TzY2cnIyb3RHMTIyRGgzeUlxQU1neW9IZmU2L1Arc1lKUW9OQ3hjUWxLTWNDdmdJTGdGckRRMTZrNEt6Z2grTnE5Myt0S0sxMExObHVneThRdWY2cTAyT0ZEdEtzbUJFSmJHOVJNLzZndmpVdi9MSU9pMnRuUVV1RHM5UENTZE9tN050ci94NnFMZTB2TS9rbXFKUG9GNlNFUU9qQ2tMTGZZc2NMNVBYRU14cS9rR0lsY0NzS3d0M3U5eG9xSkpwa0llbTI1d3dnLzExOWtJS0dqRG5weGtRMmJhbGZaYlRWclFLamtIL3hTdVJXWFRjYTJTTnM4NkhsdjJjNkJmZXlDWTRMWi9KNzkyc3Jjc05uVEtGSyIsIm1hYyI6IjRkNDlhYTAyYTZhZTJkYmY3ZjhiMmVjZjI4ZTFhNWQ4MWIzMzU2OGZhZTQ4NDI4MDAyMGIyZjk4ZWU4ZDdiMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+