+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Пенсионеры из Жуковского округа делают кукол
Обнинск

Пенсионеры из Жуковского округа делают кукол

Дмитрий Ивьев
08.05, 07:25
0 106
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Люди старшего поколения нашли себе новое увлечение. В местном центре социального обслуживания работает клуб «Сувенир своими руками», который создан в рамках национального проекта «Семья».

В этом году участники клуба освоили изготовление авторских кукол. Каждая из них символизирует определённое время года. Для работы используют простые материалы: основу делают из картонной втулки, волосы — из разноцветной пряжи, а одежду шьют из лоскутков ткани.

Часть кукол передали в детский сад Белоусово — там их используют как наглядный материал для занятий с детьми. Другую часть работ выставили на ежегодной пасхальной благотворительной ярмарке.

Все средства, вырученные от продажи кукол, направили на поддержку участников специальной военной операции.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZEcnRub2NMdUdzakxJRlFxelVPaGc9PSIsInZhbHVlIjoiOGtUL3dGSCtBVDdRRC9odkZIUXZib29uVmZVRXpadnE3RE13bXo4R1Z0NmF2djVyTkh2M3p3MExJb3dnZitSc0VvS01yc2pka09jSWxjbU9lQUJmZDUvQjFGbGcxTFZsMGJQd3c3WS95UXNMcWw0MVNEWHo2L2Q5Y2c2aXNreHdGNjNvcXVYeXhiNHYvWUVaS2ZHME8ybXdKWEtIK0luaXdmbDROTThiaXFGVmpuVlJpK1RHY1NBQkg0K0JCYThXdWlzUWpobEtYdVpXbDRFUGUzb2JtQ3daS2xaeGJNVDNtRVZoWGZXYmZUZkorckZ1REM0My90aFBEZWRvVXBEdWVYbkJOTUZkUFFhZndIcjRqeWNuaHlQZnN5WTZlczU5YXd1TTdTSDZRclNFWXN4eXQ2SFE0WUtIdUptdWVFWjRiTXNRd2ZmdzBzcC9INnhQV210ZTVXdG4vOVZSOWtNa1krWlVtYThFYmlScllQSkRMdVF3V1VRczQxQm5JM1BIcUo0TU1OSUdCN1FOY0ZSdWptdUgxMDJpMzJrRml3VDgzekpCaDZENmtGR1pBMWNWMUsrdGJoVGRQOUI4bUNnRSIsIm1hYyI6IjcwMWEyZDg1ZmJiYmMyZmU5OWY3NzdlYTQ3OTc1MDcxZTljMjU2Njk4NTE0Mjc5Y2EyMjkwM2ZmMmQ2NDMzY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InB0MzhIeUVjT2M5VWRid08vR0pJeGc9PSIsInZhbHVlIjoiZHA1NENDaEloT25WTlBSZlZVazhPcmlKTWZxRTJKNUd4WmFNZ04rUXFIUHlQRXdxUlZQc3R1akVOR2UxWnpmaDBhajhxY3dnRjB2UlIwY0RPd2pycGNnem44VndqelNudEkvNm1zcFNKRzVFSWN1eW5CTzBkYkhUZkMzNUdwbW9PcFltN3FNallwTTVlakFoMEtKbXR3M3l3czZqQzN0NWVQSi9YelE1WnBoc3NSSDJWN1QyeVBEVkliRmx3RGF5clR4TXNvK2FEYytOUzJ4cmlVUlZCZjVrWTJZREZBV3RrVXlNT3JZY2MrK21XQlFXbjJQUVpEaHYweU1NSGs1dnlpRDVjNW1TSTl1ZCtGa0FSZ3NSbnpDcVhTZUV6RXlYUEZTNGxOQ0FCR2dlQ1JCY0txSDVEbmV1dEF5TUw3Tk9OU3NJT2E0YXJFZUVpNEZ2Qm1yTDZkYkJnZFMxKzhjUVNHTzM0R0RPVE5LcHdOWG1nQXViT2ZZT2FObVBxemJZUC96VWZyVnlub0ZWangyc0crNFYwS2w0K2Z2Zk50RzZSNWM3ampUT3d3a0JiNmhoRzF6VU03T0xNOWF3SDVFM3FpaWVTSTFwampNMVcvanVqaUpac3NRNVp4Q24rSzl5SFA5WGVNWUZReEQway9pNDRwaFdwMlFWejllVXNSd3F3NTNWYU02aktLMmVXcEc3UFpZTUtkcDl2TWtDUE0yTnczOGdFaWZBck93SWIxUmxlcGRJVy9JTXNkeUJxbXVaaWVXMm94cmwra05HVDBuQTFUZ2tjenVBbDM4ZU5aVWJjZ3FmUlZkS21oRkcvZjdIaFg3ajhlem5Vb0pqdFplUCIsIm1hYyI6IjYxMWFiNGZiM2M3YjVkOGM1ZWJkNTViNjQxMjUyMzkyMGRjNDFiNzQ5MWIyN2VlYTkwZjlhMmM3OWFmYmRmZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+