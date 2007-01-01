Пенсионеры из Жуковского округа делают кукол

Люди старшего поколения нашли себе новое увлечение. В местном центре социального обслуживания работает клуб «Сувенир своими руками», который создан в рамках национального проекта «Семья».

В этом году участники клуба освоили изготовление авторских кукол. Каждая из них символизирует определённое время года. Для работы используют простые материалы: основу делают из картонной втулки, волосы — из разноцветной пряжи, а одежду шьют из лоскутков ткани.

Часть кукол передали в детский сад Белоусово — там их используют как наглядный материал для занятий с детьми. Другую часть работ выставили на ежегодной пасхальной благотворительной ярмарке.

Все средства, вырученные от продажи кукол, направили на поддержку участников специальной военной операции.