Жителей Обнинска предупредили о проблемах с общественным транспортом

9 и 10 мая ожидаются перекрытия дорог из-за праздничных мероприятий.

9 мая для проведения легкоатлетического пробега запланировано перекрытие участка проспекта Ленина от пересечения с улицей Победы до площади Преображения. Время перекрытия — с 8:10 до 9:15.

В этот же день с 9:00 до 9:30 ограничат движение автомобилей по участку улицы Курчатова от площади Преображения до пересечения с улицей Мира.

10 мая состоится автопробег, ГИБДД перекроет часть дорог города с 9:00 до 11:00.

- На время перекрытия движение автобусов будет приостановлено или замедлено, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте». - Вместе с другими участниками дорожного движения общественный транспорт будет двигаться по маршруту так, чтобы не мешать проведению праздничных мероприятий. Обращаем внимание пассажиров: во время ожидания высаживать людей вне остановочных пунктов строго запрещено. Просим вас планировать свой путь заранее и не вступать в спор с водителями — они действуют по инструкции.