Машина сгорела в Боровском районе

Пожар произошёл днем в среду, 6 мая, в деревне Киселево, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть около 16:20.

Легковой автомобиль практически полностью выгорел на улице Речной.

При этом обошлось без пострадавших людей.

Что стало причиной этого пожара, ещё устанавливается.