Машина сгорела в Боровском районе
Пожар произошёл днем в среду, 6 мая, в деревне Киселево, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Информация о пожаре поступила в дежурную часть около 16:20.
Легковой автомобиль практически полностью выгорел на улице Речной.
При этом обошлось без пострадавших людей.
Что стало причиной этого пожара, ещё устанавливается.
