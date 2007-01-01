В Обнинске изменили маршруты нескольких автобусов

Из-за перекрытия участка на северном въезде в город с 7 мая по новой схеме ходят автобусы № 6, 8 и 10 а, б, в.

Как пояснили в «Обнинском городском транспорте» в ходе реконструкции участка Киевского шоссе на Северном въезде закрыта и позднее будет демонтирована дорога, по которой сегодня общественный транспорт выезжает на федеральную трассу.

- По новой схеме, автобусы будут пересекать мост, затем ехать в сторону Балабаново, разворачиваться на ближайшем светофоре и затем возвращаться на привычный маршрут, - пояснили в транспортной компании. - Просим пассажиров не пугаться необычного маршрута знакомых рейсов.