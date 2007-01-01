В Обнинске начали обновлять дорожную разметку

Работы ведутся по ночам с 5 мая, сообщил глава города Стефан Перевалов.

- Вчера обновили осевую линию на Северном въезде в город и на улице Курчатова, - отметил он - Здесь разметку наносим термопластиком. Он лучше держится. Дольше сохраняет вид. Сегодня подрядчик выходит на улицу Ленина.

Далее в планах - Маркса, Мира, Королева, Победы и Жукова. Термопластик будут использовать на наиболее загруженных участках.

Разметку обещают нанести к началу лета.