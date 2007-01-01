В Обнинске опубликовали афишу Дня Победы
Администрация города рассказала, как в наукограде будут праздновать 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Мемориал «Вечный огонь»
- 8:15 Старт традиционного легкоатлетического пробега
- 9:00 – 9:30 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- 10:00 Посещение мемориала «Вечный огонь» жителями города. Возложение венков и цветов
- 18:50 Всероссийская «Минута молчания»
Парк Усадьбы Белкино. Братская могила
- 9:00 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- 10:30 Возложение цветов
- 13:00 – 14:00 Праздничный концерт «Этот День Победы» солистов театра песни «ВокКАЛАН»
Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, 20
- 12:00 Детский кинопраздник. Цирковое представление дрессированных собак
Музей истории города, пр. Ленина, 128
- 10:00 – 18:00 День открытых дверей.
Работают выставки:
- «Герои нашей Победы. Виктор Егорович Андреев, командир отделения артиллерийской разведки, ветеран ФЭИ»
- «Герои нашей Победы. А.В. Кардашин»
- Выставка произведений живописи А.А. Ненштиля «К 100-летию со дня рождения»
- Выставка работ художника Владимира Пугачёва «С этюдником по Питеру».
- Фотовыставка работ учащихся Школы креативных индустрий «Наш креативный мир»
- 11:00 Музей под открытым небом. Экскурсия по выставке «Штаб Западного фронта на Обнинской земле» (на площадке перед музеем)
- 12:00 Экскурсия по экспозиции «События Великой Отечественной войны в крае»
- 13:00 Экскурсия по экспозиции «Щит Родины», посвящённой СВО
ГДК, пр. Ленина, 126
- 9 мая 12:00 Площадь перед ГДК. Праздничный концерт «Звучит победная весна!»
Патриотические акции в локации «Победа в сердце каждого живёт!» с участием калужского регионального отделения «Волонтёры-медики». Интерактивно-патриотические локации «Дорогами Победы» от ОМЦ
Творческие акции «Голубь мира», «Мастерская Победы»: Маленький флаг великая память», «По праву памяти. Акция «Память в каждом слове» от Централизованной библиотечной системы. Фотобудка Победы
Дом офицеров, ул. Курчатова, 47А
- 9 мая 18:00 Спектакль театра-студии «Д.Е.М.И.» Б. Васильев «…а зори здесь тихие». Режиссер О.Демидов.
Городской парк, пр. Ленина
Тематическое радиовещание и специальные радио проекты
- 13:00 – 16:00 Праздничный концерт «Вальс Победы»
- 18:00 Танцевальный вечер в парке «Майский вальс»
- 18:50 Светлой Памяти павших в борьбе против фашизма «Минута молчания»
