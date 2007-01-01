В Обнинске опубликовали афишу Дня Победы

Дмитрий Ивьев
05.05, 09:00
Администрация города рассказала, как в наукограде будут праздновать 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Мемориал «Вечный огонь»

  • 8:15 Старт традиционного легкоатлетического пробега
  • 9:00 – 9:30 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
  • 10:00 Посещение мемориала «Вечный огонь» жителями города. Возложение венков и цветов
  • 18:50 Всероссийская «Минута молчания»

Парк Усадьбы Белкино. Братская могила

  • 9:00 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
  • 10:30 Возложение цветов
  • 13:00 – 14:00 Праздничный концерт «Этот День Победы» солистов театра песни «ВокКАЛАН»

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, 20

  • 12:00 Детский кинопраздник. Цирковое представление дрессированных собак

Музей истории города, пр. Ленина, 128

  • 10:00 – 18:00 День открытых дверей.

Работают выставки:

- «Герои нашей Победы. Виктор Егорович Андреев, командир отделения артиллерийской разведки, ветеран ФЭИ»

- «Герои нашей Победы. А.В. Кардашин»

- Выставка произведений живописи А.А. Ненштиля «К 100-летию со дня рождения»

- Выставка работ художника Владимира Пугачёва «С этюдником по Питеру».

- Фотовыставка работ учащихся Школы креативных индустрий «Наш креативный мир»

  • 11:00 Музей под открытым небом. Экскурсия по выставке «Штаб Западного фронта на Обнинской земле» (на площадке перед музеем)
  • 12:00 Экскурсия по экспозиции «События Великой Отечественной войны в крае»
  • 13:00 Экскурсия по экспозиции «Щит Родины», посвящённой СВО

ГДК, пр. Ленина, 126

  • 9 мая 12:00 Площадь перед ГДК. Праздничный концерт «Звучит победная весна!»

Патриотические акции в локации «Победа в сердце каждого живёт!» с участием калужского регионального отделения «Волонтёры-медики». Интерактивно-патриотические локации «Дорогами Победы» от ОМЦ

Творческие акции «Голубь мира», «Мастерская Победы»: Маленький флаг великая память», «По праву памяти. Акция «Память в каждом слове» от Централизованной библиотечной системы. Фотобудка Победы

Дом офицеров, ул. Курчатова, 47А

  • 9 мая 18:00 Спектакль театра-студии «Д.Е.М.И.» Б. Васильев «…а зори здесь тихие». Режиссер О.Демидов.

Городской парк, пр. Ленина

Тематическое радиовещание и специальные радио проекты

  • 13:00 – 16:00 Праздничный концерт «Вальс Победы»
  • 18:00 Танцевальный вечер в парке «Майский вальс»
  • 18:50 Светлой Памяти павших в борьбе против фашизма «Минута молчания»

