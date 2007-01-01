Обнинские танцоры выиграли медали в Туле
В соседнем областном центре прошли соревнования по акробатическому рок‑н‑роллу.
Первое место в дисциплине «Буги‑вуги» (юноши и девушки) заняли Василиса Лубченкова и Денис Калабушкин из Обнинска.
Второе место в дисциплине «А‑класс микст» (юниоры и юниорки) - у Валерии Лубченковой и Ильи Сиренко.
Тренируют спортсменов Оксана Елисеева и Екатерина Митько, рассказали в администрации Обнинска.
