Обнинские танцоры выиграли медали в Туле

В соседнем областном центре прошли соревнования по акробатическому рок‑н‑роллу.

Первое место в дисциплине «Буги‑вуги» (юноши и девушки) заняли Василиса Лубченкова и Денис Калабушкин из Обнинска.

Второе место в дисциплине «А‑класс микст» (юниоры и юниорки) - у Валерии Лубченковой и Ильи Сиренко.

Тренируют спортсменов Оксана Елисеева и Екатерина Митько, рассказали в администрации Обнинска.