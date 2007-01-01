В Обнинске опубликовали график отключения горячей воды

С 5 мая завершится отопительный сезон, а уже на следующей неделе начнут отключать горячую воду в жилых домах, сообщили в филиале РИР.

Опубликован предварительный график гидравлических испытаний:

С 13 по 20 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать в «Старом городе» – в домах, запитанных от ТЭЦ ФЭИ.

С 19 по 26 мая – в основной части города, в домах, получающих горячую воду от котельной филиал РИР.

- При наличии технической возможности сроки ограничения горячего водоснабжения могут быть, как обычно, сокращены, - пояснили коммунальщики.