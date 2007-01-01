+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске опубликовали график отключения горячей воды
Обнинск

В Обнинске опубликовали график отключения горячей воды

Дмитрий Ивьев
04.05, 11:41
0 231
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 5 мая завершится отопительный сезон, а уже на следующей неделе начнут отключать горячую воду в жилых домах, сообщили в филиале РИР.

Опубликован предварительный график гидравлических испытаний:

  • С 13 по 20 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать в «Старом городе» – в домах, запитанных от ТЭЦ ФЭИ.
  • С 19 по 26 мая – в основной части города, в домах, получающих горячую воду от котельной филиал РИР.

- При наличии технической возможности сроки ограничения горячего водоснабжения могут быть, как обычно, сокращены, - пояснили коммунальщики.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVDVFV6Wlg3bXp3b1VhSnE4dHZrY0E9PSIsInZhbHVlIjoiWTlvK1ZhZEZ3R3dkeWVIR0pVVDZuZjhPejNMTC92ZzhmbkkwcThyUEJhUmhyem5hVzVmRUNORlY3MmlnYVlLeWhjYkRsbm1TdmxJak9ZTCtnOGJxQXRCajNPSmRxbTkvZjNpdXI5M1g2bjVtajQ1VDVScU1TeU9lTVQwOEI5ZXZIaU9vWVNDckd4UVBQUnEzNEhiNzJ0MTB6cDVUWld0cllIODBpdFRDakg1WEd4UnZTOGJDbE5nOFpqV3l2V25nY01vUEc2bEdoT05FdnQvVnU3YXlSRnhya2JZUWsvTTFJQk45QWJVdzFLblV6L29SSUxxcXBoOThtT0N1bTlUN3dTaWw1SitoanBqKzVDbmNrT1czbDJnbm9TTStOcDR6ZUZ0anFtUHNpaEREMnZMZWdZMU5aTVpxalpTMFAyQlo3c01IZkpSRnFQRzlQKzhaR3IvYXEvcFU2aFdrcnBLeWRKWjdYUERFTXR6djRkL2daV2NhM2VmVHJUT21lSVh5cEpuQWdIVWVVTTZ6RkdDYUZyOVRxWXgyZnZPR0R4cUVXcnhpcm5SVjRHMWRrdmNhbmZzNVEzUWszZ1dWRVM1cSIsIm1hYyI6IjUyZDQyYjVjOTExYWFkNGY0NmMwNDlmNWExNGFhNjU0OWEwZGZiNzI4MGJmNjdiZTZlNWNlMWVjMTFjOWQ0NDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpSUDVnZUl6M0ZXaHRHSUNDb0tLcEE9PSIsInZhbHVlIjoiS3JYMU12bFIzUTJGVWc5eDI1TnJqT0JQVnZvMjl5KytxK05sVXNiRDBWdHk5cmZKcWM0YzJVSWRjTlIwM21pTW9BMVZ2Wnk5WVJEYmp0NkdVdDVGMHlqRHpwN01kcFlGeVZMelBoMjhNZUFwbG9oVnNSdDdsa2ZLdGdPdVJ5K2c0ZDJuNlRVakpOSUM4UW12eWN1L0xJWm9iK0hSbVBlWFpQN0p2RXlJbFczek9OL1RDRldQT3lSb1drUXE2UUU3dWg5bDQ4TGVpcVFxZkI0NUlUR1FWRHZJNnRmRHNPNzBEMzFIQ1VNRGhRVGF3RDRORkdHbzUwWE16SEZHVTBWYlFXbzBZeVY4VDBBTC91dG4weGJXcisyNVRld3FlUC8zSzlPK3dqU2JsNld4a2tMS3l4M3R0R0l2MXZQSlZjWjVXbW9zcmg3RnlSNXlSZHBUOEdUdXhYT0ZhWmZJdE1ZT2pGSFNBSXB1Ti9aS3Q2TlNvZEppdmc2ZDM4WTBWREVTYzd3WUFCRjJHQmxDWThOcVA4MVNIUlU1NGt3NXZvUVljYlVzaXhpenZxQ09lZnJVc3dnbmtWZ1NxeUxkSVI1b0ZMSVV1RVppS2pKQ2xwb0VRNnk0dzJqa0J2dkd4NHVPRGt0R25DMUlvZS9ZQzdMdUM0alBIb1RJUEN2cVhsTVpvQ0lJYVNtQ3JlVFNnNFpzd2RFcFdESndFYjdHNHVFUzFENU9OazE5VXNrNVVrYXFaK3VCRzVLN3I0clI0elVJUFVsWklyd1ZSQVJNdS91RlMydThIdFYxYzRYSDR2MHRiQTFWZm93T05SeVdsMnRxTm1sakJydWttSlN4dlhMMSIsIm1hYyI6ImRlYjFlYzI4NTEwMGU0Zjk4NjIwZmVlYjUxYTVhNTU2MGFlOWYzMDZiNzc5YzIwZTI5Yzk4ZTNmOGNlNjljMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+