В Обнинске опубликовали график отключения горячей воды
С 5 мая завершится отопительный сезон, а уже на следующей неделе начнут отключать горячую воду в жилых домах, сообщили в филиале РИР.
Опубликован предварительный график гидравлических испытаний:
- С 13 по 20 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать в «Старом городе» – в домах, запитанных от ТЭЦ ФЭИ.
- С 19 по 26 мая – в основной части города, в домах, получающих горячую воду от котельной филиал РИР.
- При наличии технической возможности сроки ограничения горячего водоснабжения могут быть, как обычно, сокращены, - пояснили коммунальщики.
