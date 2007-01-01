В Боровске экс-глава СНТ украла у дачников деньги

Евгения Родионова
30.04, 10:58
В среду, 29 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Боровским районным судом приговора в отношении бывшего председателя СНТ.

По данным пресс-службы, женщину признали виновной в крупном хищении денег, которые собирали с дачников за свет.

— С 2016 года по июнь 2021 года жители товарищества сдавали деньги за электроэнергию. Но глава СНТ переводила энергокомпании сумму гораздо меньше, чем значилась в счетах, ровно столько, чтобы дачникам не отключили свет. А всё остальное она забирала себе, - уточнили в объединённой пресс-службе судов.

Таким образом женщина присвоила чужие деньги в особо крупном размере. Действовала она ради собственной выгоды.

Суд отправил её в колонию общего режима на три года. Кроме того, с неё взыщут все украденные средства в пользу товарищества.

