Жителей Балабаново призвали не кормить бездомных животных рядом с жильем

Администрация города опубликовала обращение в четверг, 30 апреля.

- При допущении прикорма безнадзорных животных, скапливаются пищевые отходы, что создает благоприятные условия для их обитания и размножения, - прокомментировали в администрации. - В результате численность животных увеличивается, они сбиваются в стаи и могут проявлять агрессию. Вы никогда не задумывались, что вина за размножение животных без владельцев лежит в том числе и на человеке. Кормление животных без владельцев – это акт милосердия, но в тоже время это не только загрязняет подъезды, дворы и прилегающую территорию, но и провоцирует животных без владельца сбиваться в стаи, что и приводит к агрессивному поведению прикармливаемых животных.

Там пояснили, что животные без владельца не проявляет агрессии к человеку, который его подкармливает, но относится враждебно к другим людям.