Обнинские волейболисты стали первыми на этапе Кубка России
Первый этап Кубка России по пляжному волейболу прошел в Ярославле.
Но решающие матчи в заключительный день соревнований не были сыграны из соображений безопасности.
- Сегодня было озвучено решение Директората. В итоге игроки волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев поделили первое место с Олегом Стояновским и Ильей Лешуковым, - рассказали в волейбольном клубе «Обнинск».
