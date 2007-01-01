Обнинцы с побед стартовали на Кубке России по пляжному волейболу
Игроки волейбольного клуба «Обнинск» успешно стартовали на первом этапе Кубка России. Соревнования проходят в эти дни в Ярославле.
Первая пара ВК «Обнинск» добилась двух побед. Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев переиграли спортсменов из Санкт-Петербурга и Ярославля. Наши парни пробились в 1/4 финала, где 25 апреля начнут свой матч в 14:50.
Игрок волейбольного клуба «Обнинск» Кирилл Ельников продолжит борьбу на стадии 1/8 финала. Наш спортсмен выступает в паре с Андреем Костровым (ВК «Приморец»). В пятницу в решающем матче Андрей и Кирилл в трех сетах победили команду ВК «Дон».
Ельников и Костров 25 апреля в 11:30 сыграют с представителями Татарстана, сообщили в обнинском волейбольном клубе.
