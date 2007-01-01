В Боровске прочистили систему канализации
В городе проходит гидродинамическая промывка сетей водоотведения, сообщили 24 апреля в водоканале.
Работы выполнены по улицам Володарского, Мира, Петра Шувалова, Ленина.
Также коммунальщики занимались сетями на улице Дзержинского в Балабаново.
- При промывке используется не только техника, - заявили в водоканале. - При сильных засорах в колодцах специалистам приходится вручную извлекать посторонние предметы: от строительного мусора, автомобильных покрышек, бутылок, камней и игрушек до тряпок и элементов одежды.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь