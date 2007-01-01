Обнинск

В Боровске прочистили систему канализации

Дмитрий Ивьев
24.04, 13:28
В городе проходит гидродинамическая промывка сетей водоотведения, сообщили 24 апреля в водоканале.

Работы выполнены по улицам Володарского, Мира, Петра Шувалова, Ленина.

Также коммунальщики занимались сетями на улице Дзержинского в Балабаново.

- При промывке используется не только техника, - заявили в водоканале. - При сильных засорах в колодцах специалистам приходится вручную извлекать посторонние предметы: от строительного мусора, автомобильных покрышек, бутылок, камней и игрушек до тряпок и элементов одежды.

eyJpdiI6ImtZWVYwdUo5UzFYVXR2N012VitkalE9PSIsInZhbHVlIjoiS2RLZlV1a3hzS2JON0JPUVpLbTA1eXpIdHBKNkdNMFBXdW41UHpUSWdwUkRaRTN5cVJPQ1NlbmFjWi9OUEtpL3cwRm1LZW01WkY3QzQ5QkVuZ3B6a3VxQWZvVHdqOE1kR2lubU1lNEhFUnFZUTNXNlhtMFdGemtsSG5jb1Byc3FFR2ZCVGpORkJ5bkNuekhwc3EvYjkwQlNaVEhxVVBiVENnOG1jOFVzT0d3VENZV1RsYnByck0xaEFicEEvWWlDUHo5eG9QcmdQUHNsRis1YnNiMWJQcWEyY0VmeUEvQk10TEt5dFY3dkMxU2VlbHBhd3NjZ3NVeWovdzVMbWhtc01HUnYwYmdaQXdzUE9tWWgwb1FWbXUwZEdpVHBzSUgxeTgwUWVDS2dpMUhrdjJCQlFYcG0xV1cxVzA0ZDlnV1B5L3B2dHV3bGxpZG9WWFpKTzRZR0Z1akljV0Z3RUhyeXZrVWxJYm82Q2U1ZkdFU3V4dWNxdERUR01BZHFLQ1RMRmkyeFI2R3EzOWVNOEtQRTlJdG52QXR1T2R5ZVhSUUdGWkJyaGdtK3Noell0V2U3M2lnbmJOKzc0amhmL2tmMSIsIm1hYyI6ImVmZTRhY2Q2ODJkNWQ0YjU4YTBkMmQ5NmY3YWI2YjBiZmQwZjhjOWFkMWZiZTBmZGQ3ZmJkYmJlZDg3OTUxYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlpzNFpLeEpteFF0QWpSZkY0bUs4cEE9PSIsInZhbHVlIjoiM3JTQUFLaURWSWZweWlJN1pSTHN1ZGNCdFB4S1RqRWxlZTR6dlBUWEhwU1E4dUlKU2JDTFpkWlZqbm9sNU1vMHZ4MGRVVVBweDk1dTI4U0Fac3VSbzFSQ3RYZFJ1V3drVHcrM1NZVExWeWdVakRGZFZjdWFsdWEyMnlRTS9WZWhDY1AwcHRRbjVPdUpWaVYySGRTM1dzK2Y2Q1hsRDBWR0R6bUE0ZmVXYnpGM2I1QSsrenpidHJpV3FyQzNjWnh2YWM4dGpSeUU2RThYdE55L05nMjdwaEUvb28xKzBoT2RzVkxIU1hKOFZqR2lwVHdVblYzRk9qNnlpR29lODB0a2pxS1lyVXZMMjQ3akhZVnFaQm45cHoxRUlRQ1owMk9UdEdMMEQyU3FTczEyVkZNVGJialBTeE1mV29NeG9tcEpKVkVsWDdmanF6b3hFcXQrbXBET1dqV1MvWStzSXFRK3JtSm05b0ZZS3FYUTFnUzJoQU9qVTc0R0VUTWwwcFFjbU81a3k2dWlDL3kweDJERjZ1eDYxOW9XZk5WWWtEMDRkYnpNempuUWxac2ljMlAyYXRmT2gzTlp4V3p5TTlEL3RFVVM4bGpXRFA5cDhNejNqbTJRdHk3RnFuQVgzby9WT2MxT0hOdU5wYVRNNlU0d1Y2OU9KMGVaRWxud09HWlhkcWFoV1JGVzlZM1JyRW1SSlJXWEZYNmFVeE9aRkJzd3FyREk1U2czenFpZkQzYVZRenIwS0V3VVFpS2JFUXVRWThVMW1GOU1sMEE3ZzhKTGxLK095R3M1ZUpJcStXNXd2VjV5bXFFazZnc2lrbWs2WlNaMEZRdjBIcHBiTC9lQiIsIm1hYyI6IjE2MDJiY2U2NGJiM2ExNTgzZGJmYTI1ZmMxOGNjNWZhY2MzNmU0YzZhNDU1ZDgyNzYyMmRhMjFmZTIzNjA0NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
