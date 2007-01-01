В Боровске прочистили систему канализации

В городе проходит гидродинамическая промывка сетей водоотведения, сообщили 24 апреля в водоканале.

Работы выполнены по улицам Володарского, Мира, Петра Шувалова, Ленина.

Также коммунальщики занимались сетями на улице Дзержинского в Балабаново.

- При промывке используется не только техника, - заявили в водоканале. - При сильных засорах в колодцах специалистам приходится вручную извлекать посторонние предметы: от строительного мусора, автомобильных покрышек, бутылок, камней и игрушек до тряпок и элементов одежды.